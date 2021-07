Viva Wyndham Resorts continua a investire: nuova struttura a Miches in Repubblica Dominicana

Viva Wyndham Resorts continua sulla via degli investimenti e annuncia la realizzazione di una struttura di 750 camere a Miches, a un’ora e mezza da Punta Cana.

La struttura, che sarà inaugurata nel 2023, prevede una prima fase di investimento pari a 62 milioni di dollari, generando 500 posti di lavoro diretti e mille500 indotti, attestando Viva Wyndham Resorts come prima impresa a capitale dominicano a insediarsi nella zona di Miches.

Ettore Colussi (nella foto), presidente di Viva Wyndham Resorts, spiega: “Per Viva questo hotel segna l’avvio di un nuovo periodo di espansione. Partiamo dal nostro Paese, con questo progetto che sviluppa la regione di Miches e che ci vede interessati a quella di Pedernales, nonché, in ambito internazionale, alla Giamaica. Poiché crediamo nel valore turistico della Repubblica Dominicana e abbiamo fiducia nel governo che la dirige, abbiamo iniziato la costruzione del primo dei due hotel del complesso, che prevedrà 750 sistemazioni totali e un investimento stimato di 62 milioni di dollari nella prima fase”.



Il Presidente della catena alberghiera ha illustrato che la proprietà sarà composta da un hotel di 486 camere e, in una seconda fase, da uno di 264 unità destinato al segmento adults only.

Nella prima fase, Viva Wyndham Miches avrà tre blocchi di camere, un’area piscina di 853 metri quadri, piazze open air, discoteca, palestra, anfiteatro con capacità di mille100 posti, ristoranti, tre bar, gelateria, salone per eventi, galleria di negozi e uno spazio per i soci di Club Viva. Il progetto architettonico è firmato da Antonio Imbert, la costruzione da Kuky Silverio Industrial Ingegneria.