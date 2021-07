La scalata di Apulia Hotels

Esplosione delle prenotazioni: non ha dubbi Antonio Vivo, direttore area e socio della catena. Apulia Hotels insieme all'amministratore Gaetano Colavita, nel delineare un trend che sta ridando fiato agli operatori del turismo in un'annata particolarmente complessa.



Puglia da tutto esaurito

"Stiamo assistendo a una forte ripresa delle prenotazioni, che in questa fase avviene in modo più netto e in anticipo rispetto a quanto verificatosi nel 2020. Abbiamo registrato il quasi tutto esaurito in Calabria e in Puglia già dalla prima metà di luglio e anche l'Abruzzo procede a vele spiegate specie sul fonte della montagna".

Cresce anche il ricavo medio camera in Puglia, che in agosto si attesta su un +5-10 per cento rispetto al 2020. Segno di una ritrovata voglia di viaggiare e di scegliere soluzioni più confortevoli e di livello... (continua nella digital edition)