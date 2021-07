Federalberghi Torino: “Chiediamo un assessorato al Turismo”

Federalberghi Torino fa i conti con la situazione post-pandemia. Gli ultimi dati, presentati nel corso dell’assemblea annuale, mettono in luce che, nel 2020, il comparto turistico-ricettivo ha perso il 70% del fatturato (280 milioni di euro) e ha dovuto rinunciare a 2,4 milioni di presenze. Il tasso di occupazione delle camere è crollato del 60% rispetto al 2019. I primi dati sul 2021 rivelano che, nei primi cinque mesi, il tasso di occupazione camere è stato più basso rispetto al gennaio-maggio 2020, facendo perdere alla città un altro milione di presenze rispetto al 2019 e 250mila rispetto al 2020.

“Veniamo da un lunghissimo periodo, peraltro non ancora terminato, che ha segnato l’anno zero per il comparto turistico-ricettivo dopo un decennio di crescita lenta ma costante che aveva portato a identificare Torino come una destinazione turistica – ha dichiarato Fabio Borio, presidente di... (continua su HotelMag)