Siae, musica d'ambiente: proroga della scadenza dei pagamenti per gli hotel

La Siae, accogliendo le istanze di Federalberghi, ha prorogato il termine per il pagamento degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente per l’anno 2021, precedentemente fissato al 30 giugno 2021, al 16 luglio 2021.

Sullo specifico portale, si legge su Hotelmag, che consente l’accesso a un repertorio musicale di sottofondo, diffuso con radio, apparecchi multimediali, tv ecc., è possibile rinnovare o attivare un abbonamento per la musica d’ambiente, gestendolo e pagandolo online; l’accesso avviene inserendo il codice abbonamento.



Inoltre, si può comunicare, sul portale ‘Musica d’ambiente’, l’installazione di nuovi apparecchi o l’eliminazione di altri, ovvero l’appartenenza all’associazione di categoria firmataria di una convenzione con la Siae, al fine di ottenere la riduzione prevista per gli associati. Il certificato comprovante l’adesione per l’anno in corso è l’unico documento da inserire in ‘upload’ nel portale previa scansione.