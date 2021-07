Blu Hotels, tornano gli stranieri. Miraudo: Puglia e Toscana in vetta

di Isabella Cattoni

Una ripresa a più step, che è la radiografia su scala ridotta di quella che è la ripartenza delle destinazioni italiane. Manuela Miraudo (nella foto), responsabile eventi e comunicazione di Blu Hotels, riconferma quello che è il trend generale segnalato da chi lavora nel comparto alberghiero.

“L’Italia si mantiene regina dell’estate 2021, con le strutture in Salento e Toscana che stanno registrando una performance molto simile a quella del 2019. Bene anche la montagna, mentre qualche criticità in più si avverte sulla Sardegna e sul lago di Garda, tradizionale appannaggio della clientela straniera”.



La Sardegna invece patisce la confusione sulle norme che regolavano gli ingressi in vigore fino a qualche settimana fa e la difficoltà di reperire collegamenti comodi e a prezzi contenuti.

“In questo quadro tuttavia va fatto un importante distinguo: il nostro boutique hotel di Cannigione, poche camere per una clientela adults only, registra sempre il tutto esaurito ed è molto frequentato anche dalla clientela straniera. Segno che la fascia upper level continua a muoversi e a scegliere strutture di qualità elevata”.



Blu Hotels ha comunque riaperto tutte le strutture già da giugno: “Un impegno importante, reso più arduo dalla difficoltà nel reperire personale stagionale per le strutture”. Una difficoltà avvertita dall’intero comparto alberghiero, che sconta in parte la politica governativa di assistenza ai singoli più che alle imprese. “Come ricordato dal nostro presidente Nicola Risatti, gli aiuti statali sono indispensabili, ma andrebbero indirizzati soprattutto alle aziende, per metterle in grado di redistribuire i finanziamenti sui singoli”.



La manager saluta comunque con favore il decollo del Green pass, in grado di riportare gli stranieri in Italia. “In particolare, ritengo che per la nostra struttura di Milano il vero boom si avrà in settembre”. Anche perché, dati alla mano, le prenotazioni si sono mosse molto sotto data, a eccezione di Salento e Toscana, dove la clientela ormai consolidata di Blu Hotels ha preferito muoversi in anticipo.