Sbarco in forze di Radisson Hotel Group in Italia. Il gruppo ha infatti annunciato l’apertura di 7 nuovi hotel nella Penisola in location di eccezione, inaugurazioni che sono parte dell’ambizioso piano di espansione e della nuova architettura del marchio del Gruppo.

Le nuove proprietà, aperte nel 2021, includono due hotel Radisson Collection a Milano e Venezia, il debutto di Radisson Individuals con due proprietà in Piemonte e Sicilia, due nuovi hotel Radisson a Ferrara e Nola e l'ultimo hotel di Radisson Blu situato a Firenze.

Costruito nel XVI secolo, il Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venice è un boutique hotel situato in una posizione prestigiosa, vicino al Ponte delle Guglie con affaccio sul Canale Cannaregio. Dopo un ampio restauro, il Palazzo Nani diventerà la perfetta incarnazione del marchio Radisson Collection.



Un tempo sede del Touring Club Italiano fondato nel 1894, questo storico edificio nel centro di Milano è stato ampiamente ristrutturato e sarà la sede del nuovo Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan ed è dotato di 89 eleganti camere.



Arriva in Italia il nuovo marchio del Gruppo, Radisson Individuals, con l'apertura di due proprietà, in Sicilia e in Piemonte, in collaborazione con il Gruppo Mira. Gli hotel saranno parte dell’offerta globale del gruppo e beneficeranno di una gestione forte dell’esperienza in campo internazionale del gruppo e saranno in grado, al contempo, di offrire una esperienza unica ai propri ospiti. Si tratta del Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa in Sicilia e dell’Alagna Mountain Resort & Spa in Piemonte.



Due nuovi hotel a marchio Radisson saranno invece aperti a Ferrara e a Nola nel terzo trimestre 2021, mentre debutta a Firenze il Radisson Blu, affacciato sulla collina di San Miniato, che mette a disposizione degli ospiti 329 camere e suite, tra cui una spaziosa suite presidenziale di 70 metri quadrati, oltre a due ristoranti e un bar.