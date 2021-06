Il luxury travel resta ancora italiano. Il meglio dell’offerta sul magazine di TTG

Il mondo del lusso annusa la ripresa. La tendenza emerge anche dalle pagine della nuova edizione del nostro magazine TTG Luxury disponibile anche nella digital edition.

All’interno del numero in una lunga intervista Rocco Forte racconta a TTG come sono cambiate le abitudini dei viaggiatori. Molti dei quali per l’estate 2021 resteranno ancora tra i confini nazionali sfruttando al meglio quello che noi chiamiamo “il giardino segreto del lusso italiano”, (leggi sulla digital edition).



Un giardino che anche per quest’anno avrà la Sardegna come grande protagonista, come racconta Italian Ospitality Collection. Mentre si affaccia prepotente sul mercato il business delle strutture cinque stelle in affitto.