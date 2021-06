Sorrento: l'hotel Mediterraneo riapre e sale in graduatoria

di Paola Trotta

L'Hotel Mediterraneo a Sorrento riapre conquistandosi la 5 stella. Il boutique hotel sorge a picco sul mare in uno dei punti più suggestivi della Costiera, a Sant'Agnello, ma la sua storia ha radici lontane.

Costruito nel 1912 come residenza privata, fu trasformato in hotel oltre 60 anni fa da Antonietta Lauro, sorella dell'armatore Achille Lauro, bisnonna e nonna degli attuali gestori. L'hotel ha investito in un'importante ristrutturazione, coniugando gli standard internazionali dell'hotellerie di lusso con la valorizzazione del legame con il territorio.



La struttura ha 60 camere, un'elegante spa, una piscina esterna con ristorante circondata da un profumato giardino mediterraneo, il ristorante Vesuvio Roof e lo Sky Bar con una vista mozzafiato sul mare, punta di diamante dell'hotel che organizza aperitivi e serate con live music. L'enogastronomia esalta le ricette tradizionali campane interpretate in chiave contemporanea.



Non manca la discesa diretta al mare con un'area esclusiva per i clienti. Tra i servizi di lusso extra lo yacht "Valery" con skipper, per visitare la costiera, cene a bordo e servizi vip, da guide, interpreti, a escursioni ad hoc. L'hotel segue il protocollo Safe Stay di Federalberghi con tampone per tutti gli ospiti, da presentare o richiedere in loco.