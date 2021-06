Terme di Vulci Glamping & Spa: arriva il debutto estivo

Relax e sostenibilità: questo il binomio vincente che caratterizza le Terme di Vulci Glamping & Spa, resort diffuso alimentato al 100% da fonti rinnovabili che sorge a Canino, a cavallo fra Tuscia e Maremma e che a giugno ha riaperto i battenti dando inizio alla sua prima stagione estiva.

Ad accogliere gli ospiti 10 tende di charme - suddivise in 3 diverse tipologie - immerse tra gli ulivi e realizzate con materiali naturali, dove vivere una pausa rigenerante a contatto con la natura. Il tutto senza rinunciare al comfort. Per il benessere, gli ospiti possono contare sulle Terme di Vulci, adiacenti al glamping, con 4 piscine naturali.



A concludere l'offerta la Spa Voltumna la cui inaugurazione è prevista per luglio: al suo interno un bagno turco, una sauna, una piscina termale con idromassaggio e due sale massaggi dove sperimentare diversi trattamenti e percorsi olistici.



Livia Fabietti