Self check-in e domotica, nasce l’hospitality virtuale di Vikey

Il suo obiettivo è di consentire a chi ha una casa vacanza, un b&b o un hotel di gestire da remoto ogni aspetto dell’accoglienza senza interventi strutturali: dall’accesso con chiave virtuale fino al controllo a distanza di consumi, rumori, incendi e allagamenti, ottimizzando tempi e costi del servizio di ospitalità professionale.



Si chiama Vikey4 la soluzione hardware e software all-in-one messa a punto da Vikey, la startup specializzata in soluzioni per l’hospitality virtuale. “Siamo davanti a un'evoluzione del modello di turismo e di accoglienza, un modello che semplicemente prima non esisteva - spiega Luca Bernardoni, ceo e co-founder -; con Vikey offriamo risposte smart ai nuovi bisogni dei viaggiatori e degli operatori; la nostra startup usa la tecnologia per rendere accessibile a tutti la nuova era del turismo che crediamo sia destinata a imporsi sempre di più nel post-pandemia”.

Monitoraggio dei consumi e controllo degli imprevisti

Se con Vikey gli ospiti possono prendere possesso della stanza o della casa aprendo il portone d'ingresso e la porta con il proprio telefono senza bisogno di attendere l’host e senza scaricare nessuna app, Vikey4 non si ferma al check-in. Con il nuovo dispositivo, i sensori integrabili e la nuova dashboard accessibile da desktop, tablet o mobile è infatti anche possibile monitorare i consumi, risparmiando così sui costi energetici e incidendo sulla sostenibilità del soggiorno.



Se, ad esempio, gli ospiti dimenticano il riscaldamento o le luci accese, ma anche se si crea troppa umidità nella stanza, l’host può intervenire da remoto per ripristinare le migliori condizioni per i suoi ospiti e per l’ambiente. Uno strumento in più anche contro imprevisti, come allagamenti o incendi: Vikey4 rileva la presenza di fumo e di acqua, inoltre il dispositivo è anche in grado di rilevare rumori che potrebbero infastidire gli altri ospiti o i vicini. Vikey4 avverte in tempo reale l’host e garantisce così un intervento tempestivo.



È poi possibile inoltre impostare comandi automatici che rendono più green il soggiorno, regolando ad esempio la temperatura dei termosifoni, o spegnendo il condizionatore se nessuno è presente in struttura.

Infine direttamente dal catalogo presente nella web app gli ospiti possono acquistare e prenotare servizi aggiuntivi come la cena, il transfer, le visite guidate messe a disposizione dall’host.