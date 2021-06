Hotel e direct booking: le buone abitudini

Crescono le prenotazioni dirette degli alberghi. Per ricevere più rassicurazioni e servizi personalizzati i consumatori hanno infatti cominciato ad apprezzare le informazioni di prima mano, piuttosto che il passaggio impersonale sulle grandi piattaforme del web.

Così, il messaggio da tempo diffuso da Federalberghi e confluito lo scorso anno nella campagna ‘Keep calm and book direct’ sembra aver finalmente colto nel segno. Perché, se con la pandemia gli acquisti online sono entrati di prepotenza nello stile di vita di tutti, dall’altra il bisogno di sicurezza e di una maggiore empatia sta inducendo i consumatori a cercare il contatto diretto con le strutture ricettive. Lo conferma il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in un’intervista su Turismo d’Italia di giugno... (continua su HotelMag)