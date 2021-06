Federalberghi: 9 italiani su 10 preferiscono l’hotel

di Amina D'Addario

Quasi 9 italiani su 10 preferiscono soggiornare in albergo piuttosto che nelle case vacanze. Il 70,9% cerca di tornare dove è già stato, mentre il 37,8% torna spesso in strutture dove ha soggiornato da bambino. Sono alcuni dei risultati della ricerca 'Valore albergo' commissionata dalla Federalberghi in collaborazione con Cfmt ad Antonio Preiti di Sociometrica e presentata questa mattina al Sina Bernini Bristol di Roma.

"In Italia - ha detto il presidente di Federalberghi, Bernabó Bocca (nella foto) - abbiamo tantissimi alberghi storici, rappresentativi della storia del nostro Paese, mentre abbiamo poche catene internazionali. Ma è il turista che vuole respirare il Made in Italy e conoscere la storia e gli aneddoti di strutture che hanno spesso più di 100 anni di vita".



La ricerca ha anche evidenziato che il 34,4% dei connazionali ha sempre qualche storia da raccontare rispetto agli alberghi e il 28,2% dice che pernottare in un albergo riserva sempre qualcosa di speciale.