Al Baglioni Resort Sardegna escursioni personalizzate a bordo di uno yacht Azimut 34

Il Baglioni Resort Sardegna, parte della Collezione Baglioni Hotels and Resorts, annuncia una collaborazione con V Marine, dealer esclusivo in Italia, Francia e Principato di Monaco di Azimut Yachts per dare la possibilità ai suoi ospiti di compiere escursioni esclusive in Sardegna.

La partnership tra Baglioni Hotels & Resorts e il Gruppo V Marine si fonda su valori condivisi quali la qualità Made in Italy, la costante ricerca dell’eccellenza e la volontà di offrire ai clienti esperienze all’insegna di un lusso personalizzato.

Frutto di questa collaborazione, uno yacht Azimut 34 della collezione Atlantis brandizzato con i colori e il logo del Baglioni Resort Sardegna, che offre un ampio spazio esterno living a poppa e zona prendisole a prua più un’area interna dotata di ogni comfort.



Lo yacht sarà a disposizione dei clienti del Baglioni Resort Sardegna per esperienze alla scoperta della Sardegna e del suo mare: da Cala Brandinchi all’Isola di Tavolara, fino alle isole della Maddalena e a Bonifacio, centro a strapiombo sulle coste della Corsica. Più a Sud, si potranno visitare le grotte di Cala Luna, il golfo di Orosei o Budoni.