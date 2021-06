Il futuro degli hotel sul nuovo numero di Turismo d’Italia

Moderato ma costante, il ritorno all’operatività del settore alberghiero sta diventando realtà, pur se a fronte di battaglie ancora da vincere e un futuro tutto da ridisegnare. La 71esima Assemblea nazionale Federalberghi ha portato in scena i protagonisti del rilancio: le imprese, la loro tenacia e la voglia di rialzare la testa, ma anche il sostegno del nuovo ministero del Turismo, accolto con il plauso generale del settore.

Sul nuovo numero di Turismo d’Italia, di giugno, sfogliabile online, lo speciale sull’evento, ma anche tanti aggiornamenti e attualità dal comparto, a cui IEG dedica l’edizione in presenza di SIA Hospitality Design, in programma a ottobre in contemporanea con TTG Travel Experience e SUN Beach&Outdoor Style, raccontata in un’intervista esclusiva.



E poi focus sull’offerta estiva dei family hotel, sulle novità di prodotto per rendere sempre più accoglienti e sicure le strutture, sui restyling e sino alle analisi degli esperti con i consigli per creare le basi di una ripartenza in linea con i trend del mercato.