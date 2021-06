Soho House, si avvicina l’inaugurazione a Roma del primo indirizzo italiano

Sarà inaugurato quest'estate a Roma, nel quartiere San Lorenzo, il primo indirizzo italiano di Soho House, lussuosa catena londinese che conta 27 club esclusivi in tutto il mondo.

"La Capitale - ha commentato il neoassessore al Turismo di Roma, Veronica Tasciotti Amati - è tornata alla ribalta sulla scena internazionale come polo attrattivo per i grandi investimenti".



L'inaugurazione, ha aggiunto, "farà da apripista a ben 16 diverse strutture d'hôtellerie fascia lusso che apriranno i battenti in città a partire dai prossimi mesi e fino al 2022, incrementando la ricettività dedicata al turismo alto spendente". A. D. A.