Europ Assistance, una polizza speciale per i clienti Planetaria Hotels

Una copertura assicurativa ad hoc per i clienti delle strutture Planetaria Hotels. Questo quello che prevede la partnership appena nata tra la compagnia alberghiera e Europ Assistance.

La nuova collaborazione mette a disposizione degli ospiti degli hotel del brand ‘Planetaria Stay Safe’, versione personalizzata del programma per gli ospiti di Planetaria.



Tutti i clienti che effettueranno una prenotazione dal 15 giugno, via telefono o sul sito di Planetaria Hotels, avranno inclusa nella prenotazione senza costi aggiuntivi la copertura assicurativa per tutti i componenti della camera prenotata, e per l’intero soggiorno.



La copertura

Il programma offre: assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche e garanzia bagaglio. Tutte le garanzie sono ‘covid free’, ovvero includono le cause dirette da Covid-19.



La polizza fornisce anche assistenza all’auto e ai familiari rimasti a casa. Inoltre, il cliente può scegliere di integrare la copertura con la garanzia di annullamento, che protegge la prenotazione del soggiorno per tutti i motivi documentabili, incluso il Covid-19



‘Planetaria Stay Safe’ prevede una protezione completa e garantisce la possibilità di poter annullare in qualsiasi momento la propria vacanza.