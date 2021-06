Federalberghi Trieste: “Ripartiamo dal congressuale”

“Finalmente abbiamo gli strumenti e i mezzi perché Trieste diventi una meta di riferimento nell’ambito degli eventi e del turismo congressuale”. È soddisfatto Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste. La sua città ha appena reso operativo il Trieste Convention & Visitors Bureau, organismo che vedrà istituzioni, albergatori e operatori locali lavorare insieme per costruire e promuovere nuovi prodotti turistici in ambito Mice e non solo.

“Il Convention Bureau sarà finanziato dai proventi dell’imposta di soggiorno - spiega -: circa 1,2 milioni di euro l’anno che saranno utilizzati per promuovere prodotti turistici... (continua su HotelMag)