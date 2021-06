Toscana: Castelfalfi passa da Tui alla famiglia indiana Lohia

La famiglia indiana Lohia torna a far parlare di sé. Dopo il matrimonio organizzato a Firenze nel 2013 spendendo circa otto milioni di euro, arriva il primo grande investimento immobiliare-turistico in Toscana attraverso Incorp Holdings.

La scelta è caduta sulla tenuta di Castelfalfi nel comune di Montaione, nella campagna al confine tra le province di Firenze e Pisa. Parte della tenuta un hotel cinque stelle da 120 camere, un hotel quattro stelle, case coloniche, campo da golf e club house e attività agricole. A vendere è Tui, che dopo aver investito all'interno della tenuta oltre 180 milioni di euro per ristrutturare edifici e costruirne di nuovi, ora annuncia di voler abbandonare lo sviluppo immobiliare per rifocalizzarsi sul core business.

Come riportato dal Sole 24Ore, il passaggio di mano degli hotel di Castelfalfi segue quello di altri alberghi fiorentini acquisiti negli ultimi mesi da fondi d’investimento: tutte operazioni frutto di situazioni precedenti al Covid.

Ad esempio, il fondo londinese Pygmalion Capital Advisers Llp ha acquisito proprietà e gestione dei due hotel di Firenze a marchio Hilton, il Florence Metropole e il Garden Inn. Sempre un fondo alternativo immobiliare, Star II gestito da Castello Sgr, ha acquisito di recente l’hotel fiorentino Nh Anglo American, che sarà ristrutturato e cambierà insegna