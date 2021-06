di Remo Vangelista

Il mondo del lusso ha un bisogno estremo delle compagnie aeree. Lo ha ribadito in questi giorni anche Rocco Forte, presidente dell’omonimo gruppo alberghiero internazionale.

In una lunga intervista pubblicata ieri da Repubblica l’imprenditore britannico ha spiegato che arriviamo “da un anno disastroso perché il nostro settore insieme alle compagnie aeree ha pagato le conseguenze del Covid in maniera più forte”.

Forte non ha poi nascosto che le perdite del suo gruppo hanno raggiunto i 100 milioni di sterline causa pandemia. Ora a fronte della progressiva riapertura di tutti gli alberghi resta un grande punto interrogativo la risposta della domanda, soprattutto di fascia alta.



E su questo l’imprenditore frena facili entusiasmi: “Perché sino a quando i viaggi aerei non torneranno alla normalità la fascia di lusso non rivedrà certi livelli”. L’occupazione media degli alberghi in Italia potrà infatti riprendere a salire solo verso la fine di giugno, ma molto dipenderà dall’arrivo della clientela estera. In attesa della riapertura dei collegamenti aerei a medio e lungo raggio. Servirà comunque tempo.