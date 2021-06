Liguria, a Bulgarella l'ex colonia Olivetti di Sarzana: diventerà un resort di lusso

“Dopo decenni di abbandono e incuria la giornata di oggi segna una svolta storica per l’ex Colonia Olivetti”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla notizia dell’aggiudicazione al Gruppo Bulgarella della ex Colonia Olivetti, struttura che sarà riconvertita in un resort di lusso.

Il 12 maggio scorso il gruppo aveva presentato ad Arte Genova una proposta irrevocabile di acquisto per 2 milioni e 50mila euro, con il versamento di una cauzione per 205mila euro. Trascorsi i 15 giorni previsti senza ulteriori proposte, la vendita può dirsi definitivamente conclusa al termine delle verifiche formali di rito.



Svolta turistica up level per l'area

Una vendita che, aggiunge Toti, “consente un grande intervento di riqualificazione urbana recuperando un immobile di pregio. La realizzazione di un resort di lusso, come nelle intenzioni del gruppo acquirente, garantirà non solo alla colonia di tornare all’antico splendore, ma anche di potenziare l’offerta turistica di Sarzana e dell’intera provincia spezzina con importanti ricadute positive, anche occupazionali, per il settore e per tutto l’indotto”.



Soddisfatto anche il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli: “Dopo quasi quarant’anni - dice - al di là di qualsiasi chiacchiera siamo di fronte alla possibilità concreta di un rilancio della colonia e, insieme, dell’intero comparto turistico e ricettivo dell’area”.