Nh Hotel Group: sei nuovi alberghi in Italia entro fine anno

Nh Hotel Group continua a investire sull’Italia. Il gruppo alberghiero si appresta a inaugurare entro la fine del 2021 quattro nuovi alberghi sotto insegne Nh Collection e due sotto il brand Nh Hotels.

Le prime quattro includono: l’Nh Collection Firenze Palazzo Gaddi; l’Nh Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi; l’Nh Collection Murano Villa e l’Nh Collection Milano CityLife.



Entreranno nel portfolio Nh Hotels, invece, l’Nh Venezia Santa Lucia e una nuova struttura a Milano, in Corso Buenos Aires.



Con queste sei nuove aperture Nh Hotel Group arricchisce la sua offerta sia leisure che business in Italia, puntando, spiega il gruppo in una nota, “a valorizzare location dal fascino storico e architettonico per un turismo sempre più di qualità e ricercato”.



“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di poter annunciare queste importanti aperture quest’anno – commenta Marco Gilardi, operations director Nh Hotel Group Italia & New Yorl -. La compagnia continua a investire in Italia con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza del territorio, offrendo esperienze, sia leisure sia business, sempre di altissima qualità. Questi 6 nuovi hotel ci permettono di consolidare la nostra presenza non solo nel Belpaese, ma anche in tre città chiave per le strategie di Nh Hotel Group, come Venezia, Firenze e Milano”.