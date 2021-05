Wine Mastrojanni Relais, il turismo che riparte dalle eccellenze del territorio

di Gaia Guarino

La Toscana riparte dalle sue eccellenze, tra queste vi è indubbiamente il vino. Ed è proprio in questa cornice che si inserisce il Wine Relais Mastrojanni, una struttura di lusso a pochi chilometri da Montalcino dove trascorrere alcuni giorni immersi nella natura e nel relax.

Punta di diamante è la visita in cantina con degustazione per scoprire la produzione firmata Mastrojanni supervisionata dall'amministratore delegato dell'azienda, Andrea Machetti. Il relais, nato dal restauro conservativo del borgo, appartiene oggi al gruppo Illy, conta 11 camere - tra cui 3 suite - e una piscina panoramica dalla quale godere della vista sulla Val d'Orcia e sulla valle dell'Amiata.



Protagonista è sicuramente il famoso Brunello di Montalcino affiancato da altri vini come il Rosso e il Ciliegiolo, non mancano inoltre le esperienze per arricchire il proprio soggiorno, dalle escursioni in bicicletta con pedalata assistita ai tour in Ferrari, e i ricercatissimi piatti serviti al ristorante 'Il Campaccio' nati dalle menti creative dello chef Raniero di Benedetto e la pasticcera Sara Kulesko. Il relais è ideale per le coppie, che possono prenotare anche la spa a uso esclusivo, e i piccoli nuclei familiari, tutti ospiti che come conferma Machetti, oltre che dall'Italia arrivano dalla Francia, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Svizzera.