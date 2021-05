Airbnb, oltre 100 novità per i viaggiatori del 2021

di Gaia Guarino

Airbnb va incontro alle esigenze dei viaggiatori e lo fa con oltre 100 aggiornamenti. "Guardando ai dati per l'estate - spiega Brian Chesky, ceo di Airbnb - abbiamo notato come per esempio, il 40% delle prenotazioni su Seattle sia per lunghe permanenze, così come il 43% a Los Angeles e il 62% a New York".

Questa tendenza si conferma anche in Italia dove la percentuale di soggiorni di minimo 28 notti su Airbnb è quasi raddoppiata dal 2019 al 2021, e oggi pesa il 28% delle prenotazioni.



Il primo elemento di novità dell'azienda riguarda il concetto di flessibilità, grazie alla nuova funzione 'I'm flexible', gli utenti potranno modulare la loro prenotazione attraverso 3 dimensioni: flexible date, flexible matching e flexible destination. "Con flexible destination, attivo dal 30 giugno, si può partire dalla tipologia di alloggio che si desidera o dal tipo di location, che sia un deserto o un'isola privata. Le abitazioni, inoltre, cambiano in base ai Paesi: in Italia si può dormire in un trullo, in Portogallo in un mulino a vento, e così via".



Nuove funzionalità sono disponibili anche per gli host e per coloro che vogliono diventarlo. Per chi è già avviato all'interno di Airbnb, è disponibile 'Today', una sorta di memo per ricordare le attività della giornata e gestire eventuali nuovi booking, così come per i Superhost è stato creato un servizio di contatto prioritario con gli agenti di supporto che "dal 15 dicembre sarà disponibile in tutto il mondo".