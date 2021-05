Th Resorts: cresce la domanda per i villaggi Tci nei ‘paradisi naturali’

Th Resorts riaprirà nelle prossime settimane i ‘Paradisi naturali del Touring Club Italiano’, tre villaggi situati all’interno di parchi nazionali: sull’isola di La Maddalena, sulle isole Tremiti (nella foto) e nella costa cilentana a Marina di Camerota.

I villaggi, dal 2016 gestiti da Th Resorts, rispecchiano appieno l’obiettivo di una sostenibilità a 360 gradi improntata non solo alla tutela degli ambienti circostanti ma anche alla possibilità di far assaporare agli ospiti l’essenza di ogni destinazione.

I tre villaggi sono “l’occasione giusta per ripensarsi – afferma Giulio Lattanzi, direttore Tci -: da una parte l’overtourism, dall’altra un turismo sostenibile, consapevole, che è l’obiettivo per cui da sempre noi ci battiamo”. “Il Covid - dichiara Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di Th Resorts - ha aumentato la richiesta delle strutture Touring, che grazie agli ampi spazi garantiscono una vacanza in totale sicurezza. Nel 2020 è stata raggiunta la capacità totale per le tre strutture, che avevano un’occupazione ridotta del 40%. Tremiti è stata la destinazione più richiesta, con la quantità maggiore di repeater, ovvero ospiti che hanno soggiornato nel villaggio almeno due volte negli ultimi 4 anni, che hanno raggiunto punti di concentrazione del 35%. Anche quest’anno il mercato ha risposto molto bene, sollecitato dalle offerte di prenotazione anticipata, tanto che abbiamo quasi raggiunto i risultati del 2019 pari periodo e siamo al 75% del budget”.



Il villaggio alle Tremiti aprirà il 4 giugno. Quest’estate, oltre a tutte le consuete attività, sono previsti corsi di stand up paddle e nuove offerte di escursioni a terra, come il GeoPuzzle, un viaggio alla scoperta delle peculiarità geologiche dell’arcipelago.

Marina di Camerota tornerà operativa il 12 giugno. È il villaggio ideale per famiglie con bambini, per i quali il soggiorno è gratuito.

L’ultimo ad aprire in ordine di tempo sarà il villaggio La Maddalena il 14 giugno. Situato in località Punta Cannone e circondato da 5 ettari di fitta macchia mediterranea, sarà dotato di un nuovo punto-escursioni all’interno della struttura. Nell’offerta di quest’anno sono previste settimane a tema dedicate a yoga, alpinismo, astronomia.