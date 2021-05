Gruppo Una assume: partono i recruiting days

Partono i nuovi Recruiting Days 2021 di Gruppo Una, dedicati alla stagione estiva. Sono in programma tre sessioni di selezione, durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i recruiter del Gruppo – dal vivo o virtualmente – e sostenere un colloquio conoscitivo. Queste le date e le città: 25 maggio Milano; 27 maggio Bologna; 28 maggio Firenze, Roma e Napoli.

Le sessioni di Milano e Bologna si svolgeranno in presenza e sono finalizzate rispettivamente alla selezione di 10 figure tra receptionist, camerieri e baristi per gli alberghi di Gruppo Una della piazza di Milano e 5 receptionist per... (continua su HotelMag)