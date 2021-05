Sardegna, il Chia Laguna cambia volto: “Un resort dal lifestyle mediterraneo”

Un restyling sofisticato e attento per un resort che coniuga l’eccellenza dei servizi con il diretto contatto con la natura del territorio e il rispetto dell’autentica tradizione regionale. Riapre ai suoi ospiti con un volto completamente nuovo il Chia Laguna Resort, il gioiello sardo di Italian Hospitality Collection.

“Il primo giugno - ha spiegato in conferenza stampa Marco Pedna, General Manager del Chia Laguna - riapriremo gli Hotel Village e Baia di Chia resort Sardinia, il 1° luglio l’Hotel Laguna. I segnali sono ottimi: ad agosto siamo già quasi sold out”.



Stagionalità lunga

La prospettiva è, però, di allungare la stagionalità “grazie - ha sottolineato Marcello Cicalò, Group Director of Operations Italian Hospitality Collection - ai ritmi corretti della campagna vaccinale italiana, alle mosse di apertura del nostro Paese nei confronti dell’inbound internazionale e al green pass. I segnali di ripartenza dai mercati internazionali ci sono già, e sono significativi”.



Un progetto ambizioso

Tornando al restyling delle strutture il progetto, a firma dello Studio Marco Piva di Milano, è iniziato l’anno scorso con l’Hotel Village arrivando a coinvolgere anche l’Hotel Baia (ora Baia di Chia resort Sardinia), l’Hotel Laguna, lo Spazio Oasi e tutti gli outlet ispirandosi alla natura del territorio, per tradursi in un nuovo resort caratterizzato da un lifestyle mediterraneo.



Oltre a ridisegnare gli ambienti e gli spazi outdoor del resort il progetto ha incluso il restyling completo di camere, spazi comuni, ristoranti e outlet, comportando un upgrading degli hotel.

“Il nuovo Baia di Chia resort Sardinia - spiega Cicalò - diventa un cinque stelle ideale per le coppie, con la privacy della spiaggia privata e i servizi d’alta gamma; l’Hotel Laguna è un cinque stelle lusso, adatto sia alle coppie che alle famiglie e in gradi di garantire un’esperienza più sofisticata ed elegante, mentre l’Hotel Village è un quattro stelle dove le famiglie potranno trovare tutti i servizi per le loro esigenze”, come ad esempio il nuovo Ristorante Domus, accogliente e informale e il nuovo Bimbi Restaurant, uno spazio tutto a misura di bambini così come il Kids Club.



“Il rinnovamento del Chia Laguna - ha aggiunto Cicalò - rientra in un piano di investimenti che IHC sta portando avanti con gli azionisti nei suoi hotel e che, soprattutto in questo periodo storico, è un grande segnale di sviluppo che Italian Hospitality Collection vuole dare per questo 2021”. S. G.