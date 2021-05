VoiHotels a caccia di nuove strutture nelle città d'arte

VoiHotels rappresenta senza dubbio uno degli argomenti preferiti da Gabriele Burgio. La sua conoscenza del settore e la capacità di sviluppo di questo mercato permettono al manager del gruppo Alpitour di pensare a nuovi investimenti.

Nell’intervista apparsa su Panorama l’a.d. della società torinese rimarca che “Voi è diventato il primo gruppo alberghiero italiano grazie all’acquisizione del Palazzo delle Stelline di Milano, del Tanka Village in Sardegna e di una struttura a Tropea”.

Ma potrebbe non finire con questi colpi di mercato, visto che Burgio ammette “stiamo selezionando strutture di charme nelle maggiori città d’arte italiane”. La caccia è aperta ormai da tempo con molti fondi di investimento alla ricerca di buone occasioni.

Alpitour e Voi vogliono ritagliarsi uno spazio di primo piano anche in questo comparto. Vista la concorrenza non sarà una passeggiata. (r.v.)