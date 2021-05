di Livia Fabietti

Vacanze open air, rilassanti ma al tempo stesso attive. A puntare sul segmento active&wellness è il gruppo MiraHotels & Resorts che sta procedendo alla riapertura delle sue strutture. In maggio sono tornati operativi l’Acaya Golf Resort & Spa e il Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa; in giugno sarà la volta dell’Alagna Mountain Resort & Spa mentre in agosto ci sarà una new entry: il Riva Toscana Golf Resort &Spa.

Il restyling

Alcune strutture alzeranno il sipario con una veste rinnovata per offrire standard di sicurezza ancora più elevati: “Stiamo investendo in hotel staging e arredi per migliorare le aree comuni, soprattutto esterne, e per ampliare gli spazi a disposizione degli ospiti. I progetti di allestimento sono stati studiati per aumentare il più possibile il distanziamento e creare aree nuove”, spiega Alessandro Vadagnini (nella foto), presidente del Gruppo.



Sicurezza al top

Non è tutto. “La firma dell’accordo con il Radisson Hotel Group ci permetterà di applicare in tutti i nostri resort i loro protocolli di sicurezza. Stiamo inoltre valutando di fornire un servizio di tampone rapido in hotel per chi lo richiedesse ma, soprattutto, per tutte le prenotazioni di gruppi e piccoli meeting aziendali”.



Il booking

La luce si inizia a vedere, i primi segnali di ripresa fanno ben sperare: “Sono positivo, credo che ci sia la voglia di ripartire con serenità e tornare quanto più possibile alla ‘normalità’. Negli ultimi due weekend le prenotazioni, timidamente, sono ripartite. Ritengo che la stagione estiva ci possa dare soddisfazione, ovviamente ci vorrà ancora un po’ per tornare ai numeri pre-Covid ma la cosa fondamentale ora è ripartire, anche con gli eventi. Contiamo dunque di avere un andamento simile al 2020 ma di riuscire ad allungare un po’ la coda della stagione tra settembre e ottobre. Alcune destinazioni come Puglia e Piemonte sono già partite bene in termini di prenotazioni. Altre, come la Sicilia sono leggermente più lente”.



Un codice per le adv

A tutela degli ospiti, la possibilità di cancellare il soggiorno fino a pochi giorni prima della partenza: “Crediamo che, anche per questa stagione, la flessibilità sia un punto cardine dell’offerta”.

Più snelle le procedure di prenotazione per le agenzie: “Abbiamo dato la possibilità alle agenzie che vogliono collaborare con il Gruppo di aprire un codice e prenotare direttamente online tariffe dinamiche”.