di Amina D'Addario

La pandemia non ferma gli investimenti sull'Italia di Meliá. Nel corso di Fitur 2021 il colosso alberghiero ha annunciato che entro il 2023 saranno inaugurate due strutture con il brand Melià Hotels & Resorts a Taormina e a Siracusa; attualmente, riporta hosteltur.com, sono in fase di costruzione.

Le new entry siciliane fanno parte di un piano di espansione più ampio che l'a.d. Gabriel Escarrer ha definito "ben lontano da quello che vorremmo", ma che ha comunque visto il gruppo spagnolo firmare nel corso dell'anno "undici nuovi progetti". Sette di questi fanno riferimento al brand Affiliated by Melià, nuova rete di franchising per hotel indipendenti a cui si sono aggiunti tre alberghi di nuova costruzione a Malta, due a Creta e uno Rodi.



Nuove strutture in arrivo

Escarrer ha anche anticipato che il gruppo aprirà un Sol by Meliá a Creta nel 2022 e una nuova struttura nel 2025 in Cina. Proprio la regione Asia-Pacifico, ha precisato, "rappresenta l'altro grande polo di crescita della compagnia, dove attualmente concentra il 30% degli hotel in attesa di apertura.