UNA Hotels cerca personale: le date dei recruiting di maggio

Nuove date per i Recruiting Days 2021 di UNA Hotels, che è in cerca di ulteriori 20 nuove figure da inserire nei suoi hotel UNA Esperienze, UNAHOTELS ed UNAWAY di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Le figure ricercate hanno esperienze nel campo del food&beverage e del ricevimento, tra cui cuochi, camerieri, baristi e receptionist.



A maggio sono in programma 3 sezioni di selezione, durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di incontrare i recruiter Gruppo UNA - dal vivo o virtualmente - e sostenere un colloquio conoscitivo.



Le date sono il 25 maggio a Milano, il 27 maggio a Bologna e il 28 maggio tre Virtual Recruiting Day dedicati a Firenze, Roma e Napoli.





Le sessioni di Milano e Bologna si svolgeranno in presenza e sono finalizzate rispettivamente alla selezione di 10 figure tra receptionist, camerieri e baristi per gli alberghi Gruppo UNA della piazza di Milano e 5 receptionist per gli alberghi dell’area di Bologna. L’appuntamento dedicato alla ricerca di 5 figure tra receptionist, cuochi, camerieri e baristi per gli hotel di Firenze, Roma e Napoli si svolgerà invece con un format virtuale, durante il quale i candidati avranno l’occasione di svolgere dei colloqui conoscitivi con i recruiter Gruppo UNA tramite la piattaforma Microsoft Teams.



Tutte le informazioni per la candidatura sono disponibili sul sito UNA Hotels a questo link