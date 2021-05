di Stefania Galvan

"Siamo molto temerari, lo ammetto, ma nonostante tutto continuiamo a credere nelle potenzialità dell’Italia". Maurizio Saccani, Director of Operations di Rocco Forte Hotels, spiega perché il suo gruppo non rallenta lo sviluppo sulla Penisola.

Spazio per il turismo qualificato

“Proprio in un’epoca come questa, caratterizzata da colossali aggregazioni di realtà alberghiere internazionali - sostiene - riteniamo che si sia aperto uno spazio molto interessante per aziende come la nostra, che esprimono il meglio di un turismo di nicchia qualificato, con servizi di altissimo livello in location non necessariamente di primaria importanza, ma comunque sempre superesclusive”.



L'avventura siciliana

E l’attenzione del gruppo cade innanzitutto sulla Sicilia. “È una terra straordinaria nella quale crediamo molto - dice -, come dimostra l’enorme lavoro fatto sul Verdura Resort, che ha riaperto il 13 maggio con la novità delle ‘Rocco Forte Private Villas’, venti residenze indipendenti con affaccio sulla baia del Verdura”.



Ma l’avventura siciliana non si esaurisce certo qui: dopo la soft opening del 28 maggio, sarà inaugurato ufficialmente il 3 giugno il Villa Igiea di Palermo, un gioiello architettonico in stile liberty che Rocco Forte Hotels ha riportato all’originario splendore con un attento lavoro di restauro conservativo durato due anni. “Un intervento colossale e faticoso, viste le grosse difficoltà organizzative in epoca Covid - spiega Saccani -, che ha riguardato anche tutti gli interni, con il totale rifacimento della camere e degli impianti; stiamo ancora terminando la ristrutturazione degli edifici attigui, ma l’hotel è pronto”.



Altro progetto ambizioso interessa il The Carlton Milano, che aprirà nei primi mesi del 2023: “Stiamo ultimando la progettazione degli interni - precisa -, in linea con la tabella di marcia”.

A parte la puntata milanese, il gruppo continua a guardare con grande interesse al Sud della Penisola: “Vogliamo espanderci e stiamo valutando location particolari: un esempio è quello della Puglia, dove dopo la Masseria Torre Maizza vorremmo consolidare la nostra presenza con un’altra struttura”. Torre Maizza che, come il siciliano Verdura, ha riaperto il 13 maggio come l’Hotel Savoy a Firenze, mentre l’Hotel de Russie e l’Hotel de la Ville di Roma sono rimasti operativi anche durante la stagione invernale.