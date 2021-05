Baja Hotels inaugura la stagione con l'apertura del Club Hotel

Il Club Hotel (nella foto) di Baia Sardinia avvia dal 29 maggio la stagione delle riaperture estive del gruppo Baja Hotels.

“Ogni stagione è un nuovo inizio e mai come in questo momento assume un forte valore simbolico di rinascita. Le nuove regole sugli spostamenti ridanno fiducia al mercato, che ha voglia di ritornare a viaggiare. La Sardegna si riprende il colore che merita e sarà di nuovo una delle prime regioni a ritornare bianca dai primi di giugno. Noi ci siamo. Ci siamo con un’offerta ricettiva che si rinnova, sempre più attenta all’ambiente e alle esigenze dei nostri clienti” commenta Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management.



Per il Club Hotel sarà il primo degli alberghi Baja Hotels dotato di generatori di acqua calda e di condizionamento dell’aria di nuova generazione attraverso l’utilizzo dell’energia solare; il percorso, iniziato con il Club Hotel, porterà tutto il gruppo nel triennio 2021-2023 ad azzerare l'utilizzo di combustibili fossili.

Il 29 maggio riaprirà anche il ristorante panoramico Somu, guidato dallo chef Salvatore Camedda. E

E in linea con le esigenze della clientela, i tre alberghi Baja Hotels sono stati dotati di un nuovo impianto wi-fi di ultima generazione veicolato dalla fibra ottica. Più potenza e qualità della connessione che consentono agli ospiti di lavorare senza problemi in qualsiasi area dell'hotel o direttamente sul mare. “Sarà una stagione particolare, per certi versi unica, con flussi che prevediamo ridotti rispetto agli anni scorsi che avranno però il pregio di fare risaltare ancora di più la bellezza della destinazione”.