Trovare lavoro in hotel: i consigli delle Federalberghi di Romagna

Federalberghi Riccione, in collaborazione con Federalberghi Rimini e Federalberghi Misano Adriatico, ha organizzato un seminario gratuito online per facilitare la ricerca di lavoro destinato a chi ha intenzione di lavorare quest’estate nel settore turistico.

Nel corso del webinar, si legge su Hotelmag, sono stati affrontati temi tra cui il colloquio di lavoro, il curriculum vitae e come si assiste a un video tutorial su come utilizzare al meglio i servizi del portale gratuito cercolavoroinhotel.it creato da Federalberghi per trovare lavoro in uno dei 1000 hotel che utilizzano il portale per reclutare personale.



Il seminario sulla ricerca di lavoro rappresenta uno strumento utile, che le tre Federalberghi della Romagna hanno voluto mettere a disposizione di tutti i futuri collaboratori del comparto ricettivo alberghiero locale. E il portale cercolavoroinhotel.it, realizzato dalle Federalberghi di Rimini, Riccione e Misano, rappresenta una risposta delle tre associazioni albergatori della Riviera per affrontare insieme il problema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico. Sul sito sono, inoltre, presenti gli annunci di lavoro di hotel, residence, ristoranti e spiagge.