di Amina D'Addario

Aggiornamenti sulle procedure di igienizzazione e sui nuovi prodotti. Ma anche approfondimenti sull'attualità e su temi caldi quali il passaporto vaccinale e le regole europee. Si parlerà anche di questo nel webinar 'Welcome and Stay Safe' organizzato per mercoledì 12 maggio da Allegrini, azienda specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l'hôtellerie. "I temi legati alla pulizia e all'igiene, ce lo dicono ormai molte ricerche - sottolinea Elena David, business executive advisor di Allegrini -, sono diventati ancora più prioritari nell'orientare le scelte dei viaggiatori".

Ma sono soprattutto gli operatori a mostrare un'attenzione diversa rispetto a questi aspetti. "I siti delle catene alberghiere hanno ormai tutti una sezione dedicata alla sicurezza e mai come oggi si avverte la necessità di certificare e comunicare ai propri clienti di aver seguito protocolli specifici nell'ambito igienico-sanitario".



Ma cosa è cambiato rispetto al pre-Covid? "Tutto il settore è chiamato a fare oggi un salto di qualità e ad adottare procedure più rigorose. Non si parla più di semplice pulizia, ma piuttosto di sanificazione e igienizzazione. Un livello ancora più sofisticato che comporta non solo la scelta di prodotti qualificati, ma anche formazione del personale, fase di check and control, investimenti su tecnologia contactless e sostenibilità ambientale".