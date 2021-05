Apre in Alto Adige il Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva. Nuove esperienze per gli ospiti

Apertura ufficiale per il Falkensteiner Hotel & Spa Anterselva in Alto Adige, che inaugura la stagione con una novità. L’experience concierge Rebecca Messner preparerà esperienze su misura per gli ospiti, come ad esempio i tour Hike & Fly all'alba con la colazione in vetta e un volo in tandem, l’immersione nel lago superiore a Staller Sattel o un tour tra Italia e Austria in e-bike nella valle Defreggental.

Situato nei pressi del lago di Anterselva, nei pressi del parco naturale di Vedrette di Ries-Aurina, la struttura consente di effettuare nelle vicinanze trekking o giri in bicicletta; in hotel c’è la possibilità di noleggiare anche le e-bike.

Dopo l’attenta ristrutturazione che lo scorso anno ha interessato le parti comuni e le camere, l’hotel è ora un rifugio di charme ‘adults only’.



In hotel, gli spunti per una vacanza speciale sono tanti, a cominciare dal telescopio per guardare le stelle e dai corsi di yoga tenuti nel bosco o sulla riva del lago di Anterselva. Ogni due giorni è in programma una passeggiata mattutina nel bosco.

Nel centro benessere, tra i trattamenti più richiesti c’è ‘Aria di montagna’ che consiste in un classico massaggio parziale e bendaggio del corpo per escursionisti e persone fisicamente attive.