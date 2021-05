CDSHotels: un nuovo sito per scoprire le strutture del Gruppo

CDSHotels rinnova il sito, rendendolo ancora più immediato e di facile utilizzo. www.cdshotels.it è più semplice da navigare e diventa un’esperienza emozionale che porta l’utente già in vacanza.

La catena alberghiera propone sette villaggi e quattro hotel collection in Puglia e Sicilia; si tratta di Costa del Salento Village, Alba Azzurra, Relais Masseria Le Cesine, Riva Marina Resort, Porto Giardino, Pietrablu affacciati sul mar Adriatico di Puglia e CDSHotels Terrasini sul Golfo di Castellammare in Sicilia (nella foto, il toboggan), ai quali sia ggiungono i quattro hotel collection Marenea Suite Hotel, Basiliani, Corte di Nettuno e Grand Hotel Riviera. Grazie alle fotogallery c’è la possibilità di visitare la propria camera prima di prenotarla, capendo ad esempio la distinzione tra camera comfort, deluxe e/o standard.



Ampia la scelta delle offerte messe in campo per chi prenota prima, per genitori single e per chi prenota il terzo, quarto e quinto letto.

Per gli appassionati dei video, c’è anche una sezione dedicata ai video girati nel tempo da CDSHotels e per chi desidera fare regali di vacanze a parenti e ad amici, è tutto a portata di clic.

Sposi e organizzatori di meeting e convegni possono esplorare la sezione Eventi e visitare le strutture CDSHotels dedicate al Mice.



Ada Miraglia, direttore commerciale, spiega: “Abbiamo pensato ad un sito più snello ed agile, più facile da navigare sia con pc che con smartphone e altri dispositivi elettronici, un sito capace di fugare ogni dubbio e interagire quanto più possibile con i nostri ospiti. www.cdshotels.it sarà anche un utile strumento per l’ufficio booking, il cui numero di telefono è ben visibile, in alto a sinistra. Per le operatrici sarà sufficiente inviare agli interessati per email il link giusto e rispondere a qualsiasi dubbio o domanda”.