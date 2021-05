Forte Village nuovo sponsor della newsletter di TTG Luxury

Forte Village è il nuovo sponsor di ‘TTG Luxury – Il lusso del mercoledì’. Mentre scalda i motori, preparandosi a un’estate nel segno della sicurezza, il resort accompagna la nuova uscita della newsletter di TTG Italia dedicata al mondo upper level.

Per la stagione 2021, che partirà a metà maggio, la struttura riserverà particolare attenzione alle prenotazioni confermate entro il 15 aprile per soggiorni di minimo 7 notti dal 27 maggio in poi, prevedendo la cancellazione gratuita fino a 8 o 15 giorni prima dell’arrivo, a seconda del periodo.



Ulteriormente implementato il Covid Protection Protocol. Il protocollo prevede al momento del check-in il test antigenico nasofaringeo per rilevare la presenza dell’antigene del virus e, se necessario, il test molecolare basato sulla RT-PCR (Reverse Transcription Polimerase Chain Reaction).



I test verranno effettuati in un’area dedicata, nel parco secolare del resort, nel pieno rispetto di tutte le misure previste dal protocollo di sicurezza. Il presidio medico sarà seguito da un team di medici presenti in struttura 24/7, che utilizzeranno apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire un'elevatissima specificità dei risultati, in tempi estremamente rapidi, per offrire un ambiente protetto dove tutti gli ospiti e i dipendenti saranno testati e monitorati.