Best Workplaces™ Italia 2021: Hilton sale al quinto posto

“È la conferma del costante impegno a creare intorno a noi un ambiente di lavoro positivo e stimolante, al quale tutti si sentano di appartenere”.

Queste le parole con cui Alessandro Cabella, country general manager, Italy di Hilton & general manager Waldorf Astoria Rome Cavalieri, commenta il quinto posto gudagnato da Hilton nella classifica ‘Best Workplaces™ Italia 2021’ di Great Place to Work®, il ranking delle 50 migliori aziende per cui lavorare nel nostro Paese. Oltre al quinto posto assoluto, l’azienda si è classificata prima nel settore dell’ospitalità nella categoria nella categoria ‘+ 500 employees’.

I top five della categoria sono MSD Italia, al primo posto assoluto, seguita da American Express Italia, AbbVie Italia e DHL Express.