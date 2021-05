Blu Hotels, entro fine giugno riapriranno tutte le strutture

Blu Hotels si prepara all’estate. Dopo aver annunciato il rebranding, la catena alberghiera alza il velo sulle riaperture, programmate entro la fine di giugno.

A luglio, infatti, tutti gli alberghi del brand saranno operativi e alcune strutture torneranno ad accogliere i turisti in una veste rinnovata.



Restyling

Il Grand Hotel Misurina, che Blu Hotels continuerà a gestire per i prossimi 9 anni, sarà oggetto di un importante restyling che porterà all’ampliamento delle sale ristorazione e degli spazi di accoglienza.



Sono già stati conclusi, invece, i lavori di rinnovamento al Park Hotel Casimiro sul Lago di Garda. Tra le novità, Junior Suite completamente rinnovate, la Sky Suite Fronte Lago e la Panoramic Suite Fronte Lago. Queste ultime consentono l'accesso privato al nuovo Skyview Solarium, terrazza fronte lago con vista panoramica, gazebo e piscina idromassaggio.



Lavori di restyling hanno interessato anche le camere e gli spazi comuni, come il ristorante e il bar, del Grand Hotel di Forte dei Marmi, anch’esso fresco di rinnovo contrattuale per ulteriori 9 anni. La struttura presenta ora il nuovo Hexagone Lounge Bar e quest’anno potrà beneficiare del Bagno Ristorante Marechiaro, location cult della Versilia sin dagli anni Sessanta, gestita da Blu Hotels dalla stagione 2020.



“Per la prossima stagione invernale apriremo le porte anche dell’Hotel Rezia di Bormio, new entry della famiglia Blu Hotels. E per il 2022, anno in cui contiamo di poter tornare a performare come negli anni pre-pandemia, sono previste altre importanti novità”, aggiunge il presidente di Blu Hotels Nicola Risatti.