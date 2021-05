Venezia, gli hotel fanno sistema per promuovere la città

L’Associazione Veneziana Albergatori ha lavorato a “1600 emozioni”, un calendario di eventi, iniziative e promozioni per il rilancio del turismo. Tra le proposte, anche l’iniziativa culturale che coinvolge 15 strutture, che faranno del proprio hotel un museo (dedicato a un personaggio della storia della città), aperto ai veneziani e a tutti gli ospiti dei 400 alberghi rappresentati da Ava, che ha inoltre creato una mappa per visitarli.

Sono previsti anche pacchetti promozionali, si legge su Hotelmag, 3 notti al prezzo di 2, proposti in collaborazione con Save e Trenitalia.



“Gli albergatori, in questo momento di difficoltà, si sono messi in gioco e hanno voluto creare qualcosa che fosse da stimolo, anche per gli stessi veneziani, aprendo le loro porte alle città – afferma Stefania Stea, vicepresidente Ava/Federalberghi Venezia -. Abbiamo fatto sistema con le altre categorie, i negozi e i musei per cercare di rilanciare e dare un messaggio positivo, cercando di portare movimento a questa città. Invitiamo tutti a parlare di questa città in modo positivo, a promuoverla. Ognuno di noi, che ci vive o ci lavora, deve esserne promotore”.



Per l’assessore al Turismo, Simone Venturini, “il Comune incoraggia e sostiene queste iniziative, importanti per il rilancio della città e della filiera turistica. Venezia in questi mesi ha lavorato molto per garantire la possibilità di ripartire il prima possibile, e ora questa possibilità è arrivata”.