Hotel, l’importanza del prezzo

“Stare sul mercato offrendo camere a tariffe inferiori, tanto più in questo momento, non porta da nessuna parte”. Lo sostiene Marco Malacrida, fondatore di Italia Hospitality e direttore per il mercato italiano di Str, intervistato da Turismo d’Italia - sfogliabile su HotelMag - per fare luce sull’andamento dei prezzi alberghieri durante il periodo della pandemia.

“Manca la domanda per causa di forza maggiore – rimarca l’esperto -, ma il prodotto non si è svalutato, anzi. Ci sono tanti alberghi che, sapendo di valere, non hanno ritoccato i prezzi di un euro”.



In linea generale, quindi, piuttosto che portare i prezzi sotto la linea di galleggiamento, molti proprietari avrebbero preferito chiudere e approfittare di questa fase per affinare i propri servizi. “Gli alberghi in grado di comunicare e di essere percepiti come erogatori di un valore saranno premiati – afferma Malacrida -. Ce lo insegnano i marchi del lusso, che non hanno abbassato i prezzi, ma semmai lanciato iniziative e scelto di coccolare ancora di più i clienti”.



Leggi l’intervista integrale su Turismo d’Italia di aprile, sfogliabile online