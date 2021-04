Gruppo Una hospitality partner del Giro d’Italia

Gruppo Una si unisce alla carovana rosa della 104esima edizione del Giro d’Italia, che partirà da Torino l’8 maggio per attraversare la Penisola in 21 tappe e raggiungere Milano il 30 maggio.

La catena alberghiera sarà infatti hospitality partner, con il brand Unahotels, della corsa ciclistica nazionale: aprirà le strutture ai team sportivi e ospiterà eventi in alcune delle città toccate dalla carovana rosa come l’esposizione del trofeo “Senza Fine” nel nuovo hotel Milano Verticale Una Esperienze, in apertura a maggio.



“Per una realtà come la nostra – ha commentato Fabrizio Gaggio, direttore generale Gruppo Una -, profondamente legata al territorio, all’Italia e ai valori dello sport, è stata una scelta naturale legarsi a questa manifestazione. Siamo fieri di essere... (continua su HotelMag)