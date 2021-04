Pellicano Hotels e il lusso sostenibile: parte il programma ‘Il Dolce Far Bene’

In occasione della Giornata della Terra Pellicano Hotels ha lanciato “Il Dolce Far Bene”, nuovo programma di sostenibilità realizzato in collaborazione con la Eco-Age, che vuole offrire un’esperienza di viaggio più lenta e consapevole, per consentire agli ospiti di sperimentare un lusso sostenibile e creando un impatto positivo sulle comunità locali.

“La nostra filosofia è sempre stata quella di offrire esperienze diverse ai nostri ospiti – afferma Marie Louise Sciò, ceo & direttore creativo Pellicano Hotels -. E in questo viaggio verso la sostenibilità volevamo anche assicurarci di essere responsabili di ogni aspetto del business, non solo, ad esempio, nel privilegiare i produttori locali o riducendo l’uso della plastica, ma anche nel... (continua su HotelMag)