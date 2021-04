The Student Hotel, nel 2023 il debutto a Roma

The Student Hotel pronto a sbarcare a Roma. Il gruppo di ospitalità ibrida ha chiuso l’accordo per l’acquisizione degli edifici dell’ex Dogana, nell’area di San Lorenzo.

Il nuovo albergo, si legge su ilsole24ore.it, dovrebbe aprire i battenti nel 2023 e sarà il quinto indirizzo italiano per Tsh.



Per la riconversione degli uffici dell’ex Dogana (circa 21mila mq), il gruppo impegnerà 90 milioni di euro, portando così a quota 450 milioni il totale degli investimenti effettuati nel Belpease dal suo debutto, nel 2018. "Siamo molto entusiasti di aver firmato questo accordo e non vediamo l’ora di aprire le nostre porte in quella che forse è la città più famosa al mondo", ha commentato Charlie MacGregor, ceo e fondatore di Tsh.