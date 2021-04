Marriott nomina Jerome Briet chief development officer Emea

Jerome Briet è il nuovo chief development officer Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International. Briet assume così il ruolo precedentemente ricoperto da Carlton Ervin (ora nominato global development officer per il portfolio internazionale di Marriott) alla guida della divisione che comprende oltre 75 destinazioni.

"Sono lieto che Jerome abbia assunto il ruolo di responsabile della strategia di sviluppo di Marriott nell'area Emea - afferma in una nota Satya Anand, presidente di Marriott International per Europa, Medio Oriente e Africa -. Con la sua vasta conoscenza dello sviluppo alberghiero e delle acquisizioni, e la sua notevole esperienza nella crescita per Marriott International, sono certo che Jerome contribuirà a raggiungere grandi successi nella regione Emea".



Nella sua nuova posizione, Briet avrà la responsabilità di guidare la crescita e il posizionamento sul mercato di Marriott nell'area Emea, sostenendo al contempo la visione di sviluppo globale dell'azienda. Altro compito sarà quello di identificare nuove opportunità per l'azienda, i proprietari e i franchisee, e sarà responsabile della definizione del piano di crescita strategica e della leadership del team di sviluppo Emea.



Briet vanta oltre 15 anni di esperienza nell’ospitalità. Prima di questo ruolo, Briet – entrato nel gruppo nel 2012 - ha ricoperto quello di chief development officer Medio Oriente e Africa.



Briet è laureato in International Management all'Università Inseec e ha conseguito il suo Mba in International Hospitality and Real Estate Management dalla Essec Business School di Parigi.