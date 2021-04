Boccato, HNH Hospitality: “Il nostro è un modello che funziona”

"Le condizioni per tornare a sorridere ci sono". Sono parole di fiducia quelle con cui Luca Boccato (nella foto), a.d. di HNH Hospitality, guarda al futuro della ricettività. Un futuro che potrebbe cominciare a prendere la piega sperata già a partire da maggio, "con una qualche forma di normalità che potrebbe poi assumere contorni più definiti a inizio estate. Tutto dipenderà ovviamente dalla velocità della campagna di immunizzazione delle regioni". Intanto, però, alle parole seguono i fatti e le strutture del gruppo aprono progressivamente, "con l'obiettivo di farsi trovare pronti per la clientela fidelizzata quando la macchina si rimetterà in moto definitivamente".



