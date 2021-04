Stop alle vaccinazioni nelle isole minori, Federalberghi: “Preoccupati per il turismo”

“Siamo preoccupati”. Così il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Christian Del Bono, reagiste allo lo stop alle vaccinazioni di massa deciso per le isole di Ischia e Procida.

In una nota Del Bono spiega che il blocco delle somministrazioni “oltre a mettere a repentaglio la salute pubblica di aree particolarmente vulnerabili rischia di far perdere una grande occasione di rilancio turistico”.



La richiesta di avviare la campagna vaccinale sulle isole minori nasceva da due esigenze: da una parte, segnala Federalberghi Isole minori, la presenza di sistemi sanitari incompleti e pieni di difficoltà, dove le tempistiche e la logistica di intervento non possono essere paragonabili a quelli della terra ferma. Dall’altra il turismo, su cui dipende l’intero tessuto socio economico dei piccoli centri abitati. “Quest’ultimo fattore – continua Del Bono -, oltre a rendere le realtà micro-insulari particolarmente esposte ai contatti esterni, fa sì che in assenza di almeno 3-4 mesi di adeguati flussi turistici, si rischi il tracollo di sistemi socio-economici fragili e già particolarmente provati da oltre un anno di pandemia. Gli operatori turistici delle isole siciliane avevano accolto con grande speranza e soddisfazione l’annuncio di estendere la possibilità di vaccinazione a tutta la popolazione residente o domiciliata e con casa sulle isole minori. Questo aveva già permesso di ricevere i primi feedback positivi sia da quanti scelgono le isole come meta di vacanza, ma anche da chi le vive o ne conosce intimamente i disagi e le fragilità”.



“Auspichiamo - conclude il presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia - che le peculiarità e le vulnerabilità delle isole minori, una volta vaccinate le categorie più a rischio, possano essere prese nel dovuto conto. Questo continuo tira e molla, le notizie divergenti e l’assenza di date certe sulla ripartenza preclude la programmazione necessaria al funzionamento del settore turistico”.