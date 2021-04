Federalberghi: “Subito le regole per i pass vaccinali”

Programmare l’adozione dei pass vaccinali: è questa la priorità per Confindustria Alberghi, dopo l’intervento del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

“Che si tratti di un pass vaccinale o come suggerisce il ministro Garavaglia un ‘lasciapassare’ - afferma Maria Carmela Colaiacovo (nella foto), vicepresidente dell’associazione - gli alberghi hanno tutte le carte in regola per poter accogliere gli ospiti e non restare indietro rispetto ad altri paesi”.



E aggiunge: “Non abbiamo più tempo. Le parole del ministro dimostrano l’attenzione al nostro settore e vanno nella giusta direzione, ma ora è fondamentale definire subito le regole. I viaggiatori devono sapere cosa sarà possibile fare con il pass, non possiamo aspettare quando sarà operativo a giugno, ma dare oggi il segnale che il nostro Paese non è solo sicuro, ma anche pronto ad accogliere”.