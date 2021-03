Il fascino dei mulini per dormire in una fiaba

La regina è sicuramente l’Olanda, vista la grande quantità di mulini a vento che ospita. Ma un po’ in tutta Europa è possibile vivere l’esperienza di dormire in un mulino a vento, una delle ultime tendenze in fatto di ospitalità.

Situati solitamente in contesti di ampi spazi naturali, i mulini consentono di vivere un’esperienza affascinante nella privacy più totale.



Fra i più interessanti esempi, in Portogallo l’antico mulino di Alentejo, immerso in un contesto idilliaco, è stato trasformato in un b&b dotato di ogni confort. In Grecia ampia è la scelta: a Santorini il Windmill Villas ha trasformato queste strutture in ville vista mare.



E ancora in Francia a Nimes le Moulin de Maitre Cornille, circondato da vigne, è stato trasformato in un piccolo b&b con piscina, mentre in Bretagna a Pont Aven il Moulin de Rosmadec è diventato un hotel ospitato in un ex mulino a vento quattrocentesco.



Anche in Italia si può vivere l’esperienza di dormire in un mulino: in Toscana un vecchio mulino ad acqua, costruito nel ‘400, è stato riconvertito in un hotel di lusso. Il Romantik Hotel di Firenze oggi, ha 37 camere e una Spa ricavata dalle antiche vasche.