Lago di Garda, il Lefay Resort & SPA si rinnova e riapre

Riaprirà il 25 marzo Lefay Resort & SPA Lago di Garda, il primo resort della Collezione Lefay. Una struttura su cui il gruppo ha deciso di investire, approfittando dell’ultimo periodo di chiusura. Ecco dunque che l’hotel tornerà operativo con tutte le camere rinnovate, oltre all’area lobby che comprende la reception hall, la lounge con la Sala Caminetto e il lounge bar.

“Annunciare il completamento di questa prima fase di restyling in un periodo così incerto ci rende orgogliosi – dichiara il ceo di Lefay Resorts & Residence, Alcide Leali – e costituisce per noi un’importante fonte di motivazione e un segno di ottimismo per i mesi a venire”.

Investimento in qualità

La seconda fase del progetto di restyling comprenderà il rifacimento dei due ristoranti, l’ampliamento dei Lefay SPA con una zona ‘adults only’, e poi ancora la realizzazione di tre nuove suite e di una nuova area meeting.



“Nonostante le difficoltà che sta attraversando il settore del turismo – continua Leali – perseguiamo senza indugi la strada di una cultura d’impresa innovativa e sostenibile continuando a investire sulla qualità dei nostri asset e sulla motivazione e formazione delle nostre risorse umane”.